Investigan presunta muerte por negligencia médica en clínica de Sabanalarga

La comunidad del municipio de Sabanalarga se encuentra sumida en la consternación por el fallecimiento de la enfermera Karen Margarita Pacheco González, de 30 años, mientras esperaba ser atendida en las instalaciones de la Clínica San Rafael.

Debido a esta situación, desde la Secretaría de Salud del Atlántico se indicó que avanzan en el procedimiento que se requiere para determinar lo sucedido y poder esclarecer este caso.

La denuncia fue realizada por los familiares de la mujer en medio de una ceremonia religiosa que se realizó en honor a la mujer en las instalaciones de un centro clínico de Barranquilla, en el cual trabajaba desde hace algún tiempo.

El padre de la víctima, Adonay Pacheco Márquez, afirmó que su hija ingresó a esta clínica el pasado viernes en horas del mediodía por un cuadro viral, luego de salir de una extensa jornada de trabajo.

“Ella se sentía con fiebre a raíz de la virosis, pero ella tomó la decisión de irse a descansar porque había trabajado la noche anterior. Yo llegué a la clínica a verla a eso de las 8:00 p. m. porque ella me había llamado porque no había comido, pero la vi muy mal”, dijo Pacheco Márquez.

El hombre relató que al llegar a la clínica preguntó por la atención de su hija y le dijeron que ya se le habían practicado unos exámenes y que le había salido la hemoglobina en 6.8.

“Pasado un tiempo le hicieron otras pruebas y yo me acerqué donde las auxiliares, pero me dijeron que no podían darme esa información porque debía ser el médico”, expuso.

Aseguró, además, que al ver que su hija cada vez se sentía más delicada buscó al médico tratante y este le hizo un electrocardiograma, el cual le informaron que estaba todo con normalidad.

“La tenían prácticamente tirada en una silla y yo me desesperé porque mi hija me decía que le estaba doliendo el vaso y la parte de la espalda y fue cuando a las 2:00 a. m. la pusieron en una camilla de pediatría porque nos dijeron que había que esperar a las 5:00 a. m. que bajara el internista”, sostuvo.

Pacheco agregó: “Recuerdo que a las 3:00 a. m. me dijo: papá no me vayas a dejar morir. Hubo mucha negligencia de la clínica porque una persona que entró por sus propios medios la dejaron complicar por falta de atención ya que la demora hizo que le dieran dos infartos y más que ella tenía como base células falciformes. Duró 24 horas en la clínica y murió el sábado”.

Entre tanto, la madre de la mujer fallecida, Marlene González, indicó que en la Clínica San Rafael le negaron la sangre que su hija necesitaba y es por eso que de la Clínica Bonnadona deciden enviarla, pero ya fue demasiado tarde.

“El internista estaba era chateando en el teléfono y no me la atendían y solo me dijeron que había que esperar. Me dijeron que una hemoglobina de 6.8 no ameritaba una transfusión”, aseveró González.

Karen Margarita fue sepultada este domingo en el cementerio municipal de Sabanalarga.

Es preciso mencionar que EL HERALDO se intentó contactar con la Clínica San Rafael, pero no obtuvo respuesta.