Sibus: cientos de personas no pudieron reclamar sus tarjetas

Jamed Casiano Jiménez, trabajador independiente y quién llegó al punto de Supergiros de la calle 72 con carrera 43, manifestó que debió existir una logística y un mejor plan para entregar las tarjetas y evitar exponer a la población a “largas esperas”.

“Falta más coordinación acá afuera, hubiesen dispuesto un personal que estuviese verificando los datos de las personas para poder avanzar más rápido”, dijo.

Edgar Manjarrez fue otro de los ciudadanos que expresó su inconformismo por la “falta de seriedad” en todo este proceso. Indicó que desde las 12 del mediodía acudió al punto de la Plaza de la Paz y solo hasta las 3:00 de la tarde comenzaron las primeras entregas. Hasta el cierre de la jornada no había podido reclamar la suya.

“Comenzaron tarde, a las 3:00 p. m., no hay organización, mucha gente se está colando y no hay nadie que imponga orden. Es una falta de respeto, por qué no dividen unos en la jornada de la mañana y otros en la tarde y que dispongan de más computadores. Algo debe hacer el director del Área Metropolitana”, cuestionó.