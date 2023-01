Anuncian trabajos eléctricos en la Vía 40, Bello Horizonte y Concepción

Por trabajos de adecuación y mantenimiento en la subestación Silencio, los siguientes circuitos asociados a esta quedarán sin energía de 5:00 a.m. a 5:30 a.m.

Circuitos San Felipe, Silencio 12 y Mercedes que brinda energía a los sectores de Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario (de la calle 82D a la calle 102 entre carreras 27 y 36), La Paz, La Libertad, La Manga, Ciudad Modesto, La Esmeralda, carrera 21B entre calles 73B y 75 (Nueva Colombia), de la carrera 38 a la carrera 43 entre calles 71 y 74 (Delicias), de la carrera 32 a la carrera 38 entre calles 74 y 76 (Olaya), de la carrera 38A a la carrera 38D entre calles 74 y 75B (Betania), y de la carrera 43 a la carrera 48 entre calles 70 y 72 (Colombia).

Desde las de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. se suspenderá en el Circuito Los Andes que cobija a los barrios Nueva Colombia, Carlos Meisel, El Silencio, San Felipe, La Libertad, de la calle 58 a la calle 68B de la carrera 26 a la carrera 31 (Nueva Granada y Santo Domingo), de la calle 72C a la calle 74 entre carreras 16 y 18 (La Esmeralda), y de la calle 69B a la calle 70B entre carreras 27 y 28 (Olaya).

Por último, en el Circuito Florida y Silencio 5, la suspensión será de 5:15 a.m. a 5:30 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:15 a.m. en los barrios La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); de la calle 78 a la calle 82A de la carrera 42A a la carrera 42F (Ciudad Jardín), y calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas), El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; de la carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), carrera 27 con calle 81 (Me Quejo), y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (El Silencio).