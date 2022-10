Acuerdo permitirá frenar el costo del kilovatio/hora: Air-e

Sobre las generadoras que se han sumado a ese acuerdo, Toro afirmó que han sido varias, entre ellas Isagén, EPM, Enel: "hasta el momento hemos firmado con los más grandes, con los pequeños no se ha llegado a un acuerdo, nos han dado un ajuste del 2 o 3 %".

El gerente de Air-e confirmó que el componente de pérdidas de energía se mantendrá debido al alto nivel de robo del servicio en la región Caribe. Recordó que "cuando estaba Electricaribe, ese componente de la energía que se perdía en la zona, lo pagaba vía impuesto nacional todo el país, hoy la está pagando la región, como sucede en cada región. Lamentablemente el Caribe tiene el nivel más alto de robo de energía".

Expresó que por "más de 40 años se ha venido trabajando con proyectos , se ha venido dando presupuesto para hacer diferentes obras que mitiguen ese impacto y no se ha logrado reducir el robo de energía. Por ahora toca comprometerse con que la gente no robe energía y nosotros con conocer el trabajo para poder controlar ese tema y resolverlo de raíz para que no vuelva a ocurrir lo de el pasado".

De acuerdo con cifras entregadas por el funcionario, el robo de energía estaba en 34%, pero actualmente va en 19%. Sobre el porcentaje de cumplimiento de pago, Toro comentó que el mes pasado fue de 78%, pero ha venido decreciendo: "hay que decirle a la gente que pague. Incluso el nivel actual de pago es más alto que en años anteriores, aun cuando la tarifa era más baja".

Finalmente, insistió en que la operación de la reducción de tarifas no es posible sin el componente de pérdidas: "eso es totalmente inviable porque no podemos sopesar ese nivel de robo de 70 mil millones de pesos con nivel de pago bajo, no tenemos forma de asumir esa responsabilidad".