Air-e realizará labores de mantenimiento en Subestación La Unión y Vía 40

En Barranquilla sobre la Vía 40 y sectores aledaños, la empresa Air-e anunció que avanzará en las labores preventivas de poda, cambio de redes eléctricas y de otros elementos para garantizar un estable servicio de energía durante los desfiles del Carnaval.

Las interrupciones originadas por estos trabajos serán de 6:30 a.m. a 5:35 p.m. en el barrio Siape; de 6:30 a.m. a 5:30 p.m. en la vía 40 de la calle 79B a la calle 85 de 6:30 a.m.; 7:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. en la vía 40 de la calle 77B a la calle 83, en Siape y Bello Horizonte; de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 4:50 p.m. a 5:35 p.m. de la calle 84 a la calle 86 entre carreras 76 y vía 40; San Salvador desde la calle 84B entre carreras 75B y 78; en La Floresta y Tres Avemarías.