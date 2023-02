“La SAE debe cumplir contrato y regresar Triple A al Distrito”

El Comité Integremial del Atlántico precisó que Barranquilla debe recuperar y mantener el control de Triple A por considerarse un activo vital para la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes y los de 14 municipios del departamento.

Manifestó que esta situación genera incertidumbre e inestabilidad en la operación de la compañía y puede tener efectos negativos en el proceso que adelanta en la financiación del plan de inversión.

Jorge Segebre, presidente de Camacol Atlántico, dijo estar preocupado por las posibles afectaciones que se podrían derivar de estas acciones de la SAE en la prestación del servicio de Triple A. “Me preocupa mucho que la empresa no esté bajo el dominio de Barranquilla porque si nosotros no tenemos una empresa fuerte en servicios públicos, no vamos a tener el desarrollo urbanístico como lo esperamos”, afirmó.