Barranquilla ya tiene playa, carajo! Con estas palabras el alcalde Alejandro Char dio apertura al nuevo atractivo turístico de la ciudad, las playas de Puerto Mocho, que este sábado recibieron a más de 600 personas.

El mandatario de los barranquilleros fue enfático en que este es un proyecto que incluye a la comunidad local y fue pensado para todos.

“Nos quedó hermoso, esto lo hicimos entre todos y lo bueno es que fue en tiempo récord, no hemos cumplido un año en la alcaldía y ya estamos entregando este proyecto que nos incluye a todos”, dijo Char.

También mencionó que “este sábado es un día especial porque entregamos el decreto a la reina del Carnaval, Tatiana Ángulo, y desde hoy también empieza nuestro Carnaval. Estamos muy orgullosos de nuestra reina, de su tradición y no tengo la menor duda de que viviremos unas buenas fiestas”.

Agregó que “en unos años la gente solo va a hablar de estas playas y de su apertura, el día de hoy no dimos abasto, mucha gente vino a visitarnos y se llevaron una buena impresión”.

El show de apertura contó con la presencia del cantante Béele, quien recibió con sus melodías a propios y visitantes para que gozaran de su experiencia este sábado.

Masiva asistencia

Durante las primeras horas de su apertura, la renovada playa de Puerto Mocho confirmó que se convertirá en el sitio predilecto para que propios y visitantes visiten durante los próximos meses.

De acuerdo con la información del Distrito, desde las 10 de la mañana, hora en la que fue habilitada la playa, hasta las 11: 40 a.m., casi 600 personas habían llegado a esta playa. Algunos llegaron en vehículo particular y tuvieron que dejarlo en Las Flores, ya que el parqueadero del sitio estaba ocupado.

Otros decidieron disfrutar del recorrido en el tren turístico, el cual es acompañado por el personal del Distrito que da la bienvenida a los visitantes.

Daniel Felipe Mosquera, un colombiano que reside en Ecuador, llegó a las playas de Barranquilla y manifestó estar asombrado por la “belleza” del lugar turístico. “El lugar está muy hermoso, muy bien adecuado, la playa está muy linda y la logística de la bienvenida es organizada(...) excelente el transporte en tren, es muy bonito el recorrido. También estoy contento por la seguridad desde la vía hasta la entrada. Estoy muy feliz por cómo Barranquilla y Colombia avanzan cada vez más”.

De igual manera, Yorkth Ramírez Aristizabal, residente en Barranquilla hace 14 años, manifestó que este sitio era lo que le “faltaba” a la ciudad. Manifestó que es importante que involucren a la comunidad en estos lugares y que haya sentido de pertenencia para cuidar a Puerto Mocho.

Entretanto, Jorge Perez, de Polonuevo, contó que el ambiente en la playa fue muy bacano para todos los asistentes: “antes no se podía venir a Puerto Mocho, y ahora esto tiene una nueva cara y todos podemos disfrutar de ello. El contraste con el río es hermoso y todo ha sido muy bacano desde que llegamos en la mañana”.

Por su parte, Jairo Mercado, aseguró que Barranquilla viene cambiando desde hace 10 años. “Esta playa es el resultado de una buena inversión, los administradores tienen que tener visión de progreso para lograr cosas como esta, tenemos que darle eco a los buenos proyectos para que se sigan realizando”.

A la playa de Puerto Mocho no solo llegaron los colombianos, desde ya recibe a personas de otros países, como Susana Mora, una mexicana que recorrió este lugar. “Es una fuente turística muy bonita aquí en Barranquilla, que se junta el mar con el río Magdalena. Es muy bonito, se los recomiendo”, expresó.

Luis Fung, oriundo de China pero que vive hace cinco años en Barranquilla, sostuvo que Puerto Mocho “es un proyecto gigante porque cuando llegamos acá Puerto Mocho era muy desordenado, pero hoy es un cambio total. Barranquilla mejora todos los días, así lo hemos sentido durante estos años”.

Mientras que el profesor Cesar Farías, técnico del Junior de Barranquilla, mencionó que desde que llegó a dirigir el equipo tiburón ha cambiado su imagen de la ciudad.

“A mí me decían que Barranquilla no tiene playa, pero a lo que llegué al país supe de este proyecto y quise venir enseguida, me pareció hermoso, de seguro la próxima temporada traemos a los muchachos del equipo a entrenar acá”, dijo.

Josefina Villarreal La zona tendrá espacio para shows de todo tipo.

Medidas de seguridad

La Alcaldía Distrital, en articulación con las Fuerzas Militares, organismos de Socorro, y la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegaron un equipo de 370 uniformados especializados para salvaguardar la seguridad y sana convivencia durante la apertura de las playas de Puerto Mocho.

El dispositivo de seguridad abarcó desde la entrada al barrio Las Flores hasta el balneario, zona donde se realizarán actividades culturales y musicales en los próximos días para el disfrute de todos los asistentes a la zona.

Además, el cuerpo de Salvavidas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla hará acompañamiento cada jornada en la playa para atender cualquier emergencia que se presente.

Oferta de la playa

El horario habitual de funcionamiento de esta playa durante los fines de semana -incluido días festivos-, será desde las 6:00 a.m. a 5:30 p.m.

De martes a viernes, el horario es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los lunes la playa estará cerrada, para propender el descanso y mantenimiento del ecosistema. En caso que sea festivo el cierre se realizará el martes.

El ingreso y acceso a la playa se podrá hacer de tres maneras. Una es a través de la estación del tren de Las Flores, que estará en servicio desde las 10:30 a.m., y que con sus vagones transportará en cada trayecto a 70 personas hasta la playa en sus 2.5 km de vía férrea.

Los trenes saldrán cada treinta (30) minutos desde la estación de Las Flores y en la misma frecuencia desde la estación de Puerto Mocho. La adquisición de los boletos se realiza a través de TuBoleta.com, o directamente en las taquillas de la estación. El costo del boleto es una tarifa única de $7.000, ida y vuelta en el tren.

Para aquellas personas que quieran llegar en su vehículo automotor propio se tendrá un parqueadero con capacidad para 107 vehículos, 4 buses, bicicletas y motos. De igual forma, se contará con espacios adicionales en el sector de Las Flores que permitirán tener una capacidad instalada total de aproximadamente 1000 espacios. El valor del parqueadero es de $13.000.

De esta manera, las personas tendrán acceso a la oferta de 16 cocinas con todos sus enseres, 9 puntos de venta, 5 comercios menores, juegos infantiles, 4 baterías de baños (hombres y mujeres), 144 mesas tipo picnic que serán utilizadas en las áreas de los comedores; así como cerca de 380 carpas frente al mar.

Posteriormente, se instalarán 300 carpas adicionales. La tarifa de alquiler de las carpas es de $20.000 e incluye 2 sillas plásticas.

Otros servicios disponibles son 2 canchas de fútbol playa, 4 canchas de vóley playa, zona de calistenia para realizar actividades físicas y un sendero peatonal que conecta a la playa.

Novedades

Muy pronto la Playa de Puerto Mocho se integrará a la playa 2 de la zona y a Bocas de Ceniza para ofrecer una experiencia completa de este ecosistema. Según el Distrito, se contará con el servicio de mototaxis que transportarán a los turistas entre las dos playas y Bocas de Ceniza.

Otra de las novedades es que los caseteros, cocineros y equipo de trabajo de los restaurantes de la playa contarán con el acompañamiento y asesoramiento de algunos chefs reconocidos a nivel local y nacional. La construcción y elaboración de la carta única será puesta al servicio del público a través de un código QR, que estará en las escarapelas que portarán los meseros para visualizar la unificación de precios y ofertas gastronómicas.

Adicionalmente, el Distrito ha dispuesto de un bus con capacidad para 46 pasajeros y 10 vehículos eléctricos con el fin de garantizar el acceso a los comercios que se encuentran en la segunda playa. Las frecuencias de operación del bus están dadas a partir de las frecuencias del tren, a diferenciar de los vehículos eléctricos que podrán circular sobre el tajamar sin restricción alguna.

El equipo logístico y operativo de la playa incluye guías operarios, conductores del tren, guías cívicos, operadores de taquilla para el recaudo.