Víctimas denuncian acoso sexual en las universidades

“Me llevó hasta unas escaleras del Bloque G de la universidad, me dijo que no había cámaras de seguridad, y estando allí me abusó”. Con ese relató *María Daniela, una estudiante de la Universidad del Norte, expuso la forma en la que presuntamente fue víctima de abuso sexual dentro de esa casa de estudio en marzo del presente año.

Este relato pone en evidencia la situación, que desde hace años, viene ocurriendo en el interior de los centros estudios de educación superior donde se ha dado una tendencia a la “normalización del silencio” con la intención de “bloquear” las voces de quienes se convierten en víctimas, con el único propósito de “no dañar” la imagen institucional bajo la promesa de “resolver el conflicto” dialogando.

EL HERALDO logró recopilar algunos testimonios de universitarios que se atrevieron a contar los hechos que han tenido que experimentar en el interior de instituciones de educación superior, así como también se contactó con las oficinas de bienestar estudiantil de estas para conocer cuál es la ruta a seguir cuando tienen conocimiento de algún caso de abuso o acoso sexual.