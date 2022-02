Usuarios de Coomeva, “desubicados” tras el paso a nuevas EPS

Desde este martes, varias EPS iniciaron la prestación de servicios de salud a los usuarios de Coomeva, entidad que inició el proceso de liquidación tras una orden de la Superintendencia de Salud.

En Barranquilla, varios usuarios expresaron su “descontento” debido a la falta de información con relación a este proceso, mientras que otros lo calificaron como “oportuno”.

Dabeiba Maza, quien estaba afiliada a Coomeva desde hace 17 años, esta información no se le fue proporcionada a tiempo.

“Mi esposo es un paciente oncológico, hipertenso y con problemas de riñón; hoy (ayer) tenía una cita médica programada. Yo lo traje y me dicen que no están atendiendo. Se supone que si eso ya estaba agendado deben atenderlo. Ahora me mandan para otra EPS, pero se suponía que debían avisarnos a dónde nos iban a atender con anticipación”, dijo.

Por su parte, Vilma Granados, otra afiliada, dijo que “apenas me enteré que habían liquidado a Coomeva yo me vine hasta las oficinas y me dieron toda la información sobre el trámite y a que EPS me habían trasladado”.