No tengo quejas del servicio que me han prestado: ususarios sobre MiRed IPS

Leonor Villamil calificó como “excelente” el servicio que hasta la fecha ha recibido en el Camino Nazareth, ubicado en la carrera 16#47b-06, asegurando que este es rápido e integral.

“Las veces que he tenido que venir porque me enfermo o alguno de mis familiares todo ha sido muy bueno, el personal es amable y hacen los exámenes que uno requiere, espero que se mantenga así y no se pieda la calidad”.

Asimismo Ledis Herrera destacó que “cuando mi hijo se ha enfermado aquí la atención ha sido buena, ahora mimso le mandaron una placa y unos exámenes de sangre, todos son muy diligentes”.

MiRed IPS recibió este miércoles la certificación de calidad 9001:2015 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), convirtiendola en la primera y más grande red de salud pública en Colombia que alcanza este logro.