Uniatlántico empieza a superar “profunda crisis”: Hernández

Sin embargo, alertó que algunos espacios no se encuentran en el mejor estado: “Los laboratorios no cuentan con insumos y la biblioteca no está habilitada. Hay muchas falencias en infraestructura, en especial en las sedes regionales”.

Villarreal, quien es representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, también expuso que “se debe fortalecer la infraestructura técnica y tecnológica. Debemos estar a la vanguardia para beneficiar a los más de 22 mil estudiantes”.

Mientras que la egresada Melissa Martínez evidenció que existe una contienda entre sectores políticos por hacerse al control del principal centro de educación superior del departamento.

También expresó su preocupación debido a los “retrasos” en los procesos de intervención en algunos espacios.

“En el caso de Bellas Artes tienen años con la situación y aún el proyecto está en pañales, así mismo los compañeros de Ciencias Básicas, Nutrición, Ingeniería, Química y Farmacia, entre otros, ya que no se han logrado adecuar los salones”.