Turismo en Atlántico, una experiencia histórica y cultural

De artesanías y color está lleno el municipio de Usiacurí. Al caminar por sus calles se pueden apreciar los más de 15 murales de grandes artistas locales y nacionales, así como visitar el Centro Artesanal Corina Urueta y encontrarse con el talento de las artesanas del municipio, quienes ofrecen productos excepcionales tejidos en palma de iraca.

“Esta experiencia ha sido increíble, yo no soy de la Costa, pero me parece que este municipio tiene mucho potencial, es colorido y no sabía de todos los beneficios que tienen sus pozos naturales. Me enamoré de este pueblo, sin duda volvería y se lo recomiendo a todo el que quiera vivir una verdadera experiencia natural y cultural”, manifestó María Paula Peña, durante su visita.

El Parque Mirador también es otro atractivo del municipio que, para Semana Santa, tendrá un especial interés entre los feligreses y devotos que deseen hacer el ascenso de los 287 escalones.

Desde este lugar también se puede apreciar la belleza del municipio y gran parte del departamento. Además, este espacio muestra bellas postales hacia el centro de Usiacurí y, especialmente, ofrece una excelente panorámica de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se puede apreciar en el amanecer.

También se ha convertido en espacio de peregrinación para usiacureños y visitantes, puesto que invita a la contemplación, transmite paz y se conecta visualmente con el templo Santo Domingo de Guzmán.

En la plaza del municipio se encuentra habilitado el Punto de Información Turística, que permite a los visitantes encontrar la información necesaria para poder iniciar el recorrido y poder apreciar el lienzo de arte a cielo abierto que es Usiacurí.