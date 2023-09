Air-e anuncia trabajos en sectores del sur de Barranquilla y Soledad

Circuito Pasadena: Pasadena y Simón Bolívar (entre calles 17E y 18 entre carreras 7 y 7B). Soledad: Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, La Cruz de Mayo, Hipódromo (entre calles 19 y 23A de la carrera 26 a la carrera 33A) y El Porvenir (entre calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30).

Circuito Sabanagrande 1: municipio de Sabanagrande.

Circuito Veinte de Julio: Ciudadela 20 de Julio (entre carreras 1 y 5B sur de la calle 41C a la 45E y entre carreras 6C sur y 15 sur entre calles 46 y 47C). Soledad: Villa del Carmen (carrera 42 entre calles 56 y 57), Los Robles, Los Robles Etapa VII, Los Cedros, Cuchilla de Los Ángeles, Villa Estadio y Villa Las Moras Etapa II.

En otros sectores de la ciudad, Air-e informa trabajos de mantenimiento preventivo: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la calle 21A con carrera 34B; de 8:40 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 47 con carrera 16, en Cevillar; de 8:50 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 47 con carrera 14D, en Cevillar; y de 7:40 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 64 con carrera 25, en San Felipe.

