Los estratos 1 y 2 de la Costa pagan lo mismo que el 6 de Bogotá

El viceministro de Energía, Miguel Lotero, dijo que una de las causas del alza en las tarifas es la inflación.

“El precio de la empresa no tiene que ver nada con las tarifas que están viviendo hoy los usuarios de energía de la Costa Caribe. (...) Este fenómeno se está viviendo en todo el país por dos razones: tenemos una inflación en todos los sectores de la economía y el sector de la energía no es ajeno. (...) Y la Creg fue consciente de que en el régimen de la Costa había que hacer unos incrementos para aprobar la opción tarifaria que las empresas aplicaron de manera voluntaria”, dijo el funcionario.

Frente a una de las propuestas de la Alcaldía de Barranquilla para solucionar las alzas en las tarifas, contestó Lotero: “Un fondo de estabilización suena bien, pero si lo que quieren es pedir un subsidio en este debate debe estar vinculado el Ministerio de Hacienda, porque esta es una decisión fiscal y no regulatoria”.

Y por último advirtió que la solución no puede ir en camino a demandar las resoluciones de la Creg, “porque si un juez declara esa resolución nula, ninguna de las dos empresas (Aire y Afinia) estaría dispuesta a prestar el servicio”.

A su turno, Lorenzo Castillo, asesor de la Superservicios, defendió que en términos generales, en el proceso de gestión del servicio de energía, “Air-e tiene un cumplimiento del 87 % y Afinia del 81 %”.

Entre tanto, Jorge Valencia, director ejecutivo de la Creg, explicó que parte del alza de las tarifas se debe a que “sinceramos la edad de los activos del sector energético de la región Caribe, porque no hubo inversión de la antigua empresa, y le dijimos a los nuevos operadores: si no inviertes no puedes cobrar, y eso golpeó a los usuarios”.

Y, por último, el gerente de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, gerente de Afinia, dijo que la empresa “se acogió a una opción definida por la Creg que le permite realizar leves incrementos a su tarifa para ser aplicados mes a mes”.

Sostuvo, además, que “con esta alternativa la empresa evita realizar alzas abruptas que afecten a sus usuarios. Esto luego de que la Creg aprobara el plan de inversiones de Afinia hasta 2025, por $4,5 billones, así como su plan de reducción de pérdidas”.