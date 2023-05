Sombrillas y protector solar, alternativas para mitigar el calor en la región

José María ‘Chema’ Nájera montó hace 30 años un taller para arreglar abanicos, lo que se convirtió en una fuente principal de ingresos para él, representó para los suaneros un gran alivio pues ya no debían trasladarse a otros municipios para arreglar “el aparato” que los ayudaba a mitigar las fuertes temperaturas.

“A mí me traen trabajo de Chengue, Calamar, Campo, Cerro y a veces no doy abasto con tanto abanico porque trabajo solo. Los últimos días ha venido más gente, ahí tengo como 10 arrumados porque no me dan las horas del día para terminar todo”, expresó.

A pesar de ser él quien le soluciona los problemas de calor a sus clientes, desafortunadamente no ha encontrado un método efectivo que lo ayude a minimizar la temperatura cuando está trabajando e incluso en sus horas de descanso.

“Llevo varios días con dolor de cabeza por el calor que está haciendo, yo pongo hasta dos abanicos mientras estoy arreglando los demás y eso lo que me da es más calor, pero cuando siento que no puedo más me voy para un lado de la casa que es de palma y ahí es donde más o menos me siento más reposado. Aquí en Suan a mucha gente se le sube la presión constantemente porque el calor es insoportable”, afirmó José María ‘Chema’ Nájera.