Las miradas se centran en la vida de Jesús y flagelantes

Jorge Emilio Ariza Bolaños tiene 63 años y, según él, 34 de estos los ha dedicado a flagelarse.

Este año, después del confinamiento y el receso por la pandemia, volverá a ponerse el ‘capirote’ y el ‘pollerín’ para darse azotes con la ‘disciplina’, que es la cuerda que en su extremo tiene siete bolas de cera de abeja que representan los siete viernes de Cuaresma.

Ariza, comerciante y pescador, asegura que recorrerá el pasaje de tierra ‘sentada’ de aproximados 2 kilómetros -desde el Caño de las Palomas hasta el sector de la Cruz-, en Santo Tomás, para pagar a punta de azotes el más reciente “milagro” que le hizo el Señor.

“La primera vez que yo me flagelé fue por mi padre, que estuvo enfermo y lastimosamente se fue. Luego fue por mi señora esposa, que fue operada de cáncer de tiroides y luego lo hice por mi nieta que permanecía con dolores y no le encontraban nada. Esa vez me encomendé al Señor de los Milagros y ahí está mi nieta”, rememora el tomasino.

Sin embargo, detalla que este año volverá a caminar descalzo para detenerse las 15 veces, el mismo número que hizo Jesucristo en su camino al Calvario, en agradecimiento porque su esposa se salvó nuevamente de morir, pero esta vez por covid-19.

“El año pasado, el Viernes Santo, con el problema de la pandemia, mi esposa casi se nos va con covid. Yo le pedí al Señor ese viernes, a las 12 del día, que con tal de que me la sacara del covid a mi señora volvería a picarme. Y así lo voy a hacer, esta vez me acompañará toda la familia en agradecimiento por el milagro”, indica el hombre.

Sobre el consumo de licor para soportar el recorrido, el hombre sostiene que “una sola vez” lo hizo y “no le quedaron más ganas” porque el sol y el calor casi lo hacen abandonar el trayecto. “Prefiero tomarme mis traguitos al regreso, cuando ya me reposo en la casa”, apunta.

Las autoridades de la población estiman que al menos 35 flagelantes saldrán este 2022 en el recorrido por la calle de la Ciénaga, el escenario al aire libre donde a punta de dolorosos rituales las personas pagan mandas.