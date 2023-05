¿Qué está ‘matando’ a la ciénaga del Totumo?

Varias son las especies de peces que han desaparecido de la ciénaga del Totumo. Según relató Wilber Cortina, un hombre que ha dedicado 47 años –de los 59 que carga– a la pesca, actualmente ya no se encuentran ni sábalo ni el róbalo.

“Estamos sufriendo por la escasez de peces, la sedimentación de la ciénaga y la apropiación de los cuerpos de agua por parte de los terratenientes que año tras año es mayor. Ya no tenemos el pescado que hace 25 años brotaba de la ciénaga, no se alcanza a extraer ni el 3 %. Antes se cogían más de tres toneladas de mojarra, lisa, lebrache, sábalo y róbalo, hoy no encontramos eso”, sostuvo.

El pescador expresó su gran preocupación por la alta sedimentación que presenta la ciénaga e indicó que está ad portas de vivir una situación similar a la del año 2016 cuando este ecosistema –según dijo– se ‘secó’.

“En el 2016 la ciénaga se secó hasta el punto que nosotros cruzábamos en burro y carretilla, solo quedó un charco de agua desde el puente de la autopista hasta el puente que conduce a Galerazamba. En ese entonces sufrimos la peor parte porque los pescadores quedamos sin alimentación para nuestras familias y nos tocó recurrir a la caza de hicoteas, conejos y otro tipo de animal rastrero”, recordó Cortina, quien agregó que el ecosistema de manglar para esa época también sufrió afectaciones producto de la quema de enea que se extendió rápidamente y tocó este importante bosque.

Por otra parte, el hombre refirió que otra problemática que aqueja a este cuerpo de agua es la pesca ilegal, que impacta negativamente a las especies que allí subsisten.

Precisó que muchas personas realizan prácticas agresivas para la extracción de peces como el uso de trasmallo y otras. En la ciénaga solo está permitida la pesca con atarraya.

Pidió a las autoridades ambientales repoblamiento de mangle y acciones contundentes para preservar la ciénaga del Totumo, fuente de subsistencia de las familias pesqueras.