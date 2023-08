Dos nuevos puestos de salud en Luruaco benefician a 5 mil personas

Por su parte, en el puesto de salud de Palmar de Candelaria, cuya población beneficiaria es de 1.891 habitantes, los trabajos se ejecutaron en un área de 179 metros cuadrados.

Fidel Solano, habitante de Santa Cruz, aseguró que la entrega del nuevo puesto de salud es un sueño hecho realidad para la comunidad, que por años había esperado una infraestructura moderna y dotada para prestar los servicios de salud en el corregimiento.

“Antes no contábamos con servicio de odontología, ni una atención primaria en caso de emergencia. Pero ahora estoy seguro de que este puesto de salud va a repercutir en el bienestar de la gente”, sostuvo Solano.

A su turno, la alcaldesa de Luruaco, Marly Gutiérrez, resaltó que este puesto de salud cuenta con un transformador y una planta eléctrica que garantiza la continuidad de los servicios, en caso de un corte de energía.

“En años anteriores, no se podía utilizar la unidad odontológica porque el servicio de energía no era estable. Pero, en el nuevo puesto de salud, la atención no se va a parar si se va la luz”, añadió.

Con estas dos nuevas infraestructuras, ya son 32 puestos de salud entregados en el departamento por la administración departamental, en el marco del programa ‘Salud para la Gente”.