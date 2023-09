Atención maternoinfantil, la vocación del nuevo Juan Domínguez Romero

El hospital Juan Domínguez Romero se construyó de la mano con las comunidades, que acompañaron de manera permanente este proceso desde su concepción.

Luz Amparo Pacheco, presidente de la JAC del barrio Los Loteros, resaltó el compromiso de la administración departamental en la ejecución de este proyecto que llega a responder las necesidades de toda una población que carecía de servicios en salud con calidad y cercanos a sus lugares de residencia.

“Este ya no va a ser el ‘Juan Domínguez me muero’, esto de ahora en adelante será vida. Ya no tenemos que viajar hasta Barranquilla para que nos atiendan, ni nos van a tener que estar paseando por los hospitales, esta nueva obra nos ofrecerá todos los servicios en un mismo lugar y eso es mucha ganancia para la comunidad”, apuntó.

Señaló que se viene haciendo un trabajo con la comunidad para fomentar el cuidado y la preservación de la obra: “Tenemos que tener sentido de pertenencia, este hospital hay que cuidarlo entre todos. Para que llegara una obra como esta, de gran envergadura, tuvo que pasar muchísimo tiempo, entonces es importante cuidarlo y además porque nos beneficia a todos”.