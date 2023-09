Neonato habría dado señales de vida tras ser declarado muerto en Sabanalarga

Por su parte, la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, indicó que se adelantarán las investigaciones pertinentes para determinar qué sucedió.

“Por ser una clínica ubicada en Barranquilla, vamos a pedir a la Secretaría de Salud Distrital que nos ayude a saber qué fue lo que pasó y en qué condiciones nació ese niño”, dijo Solano en entrevista con Emisora Atlántico.

Agregó que desde su cartera también se investigará cuál fue la participación del centro de salud de Sabanalarga. “Me parece muy insólito esta situación. No me atrevo a especular qué pudo haber sucedido porque no sé las condiciones en las que se hizo la evaluación previa, pero un traslado de un bebé que debía estar en condición crítica a otro municipio es bastante complicado”.

Cuestionó el hecho de por qué si en municipios cercanos al lugar de residencia de la madre, esta tiene que ser trasladada.