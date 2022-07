Sacyr cumple, pero congresistas insisten en aplazar APP del Canal del Dique

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo recientemente a EL HERALDO que la solicitud de suspender el proceso es una “gran equivocación”.

“Llevamos esperando este proyecto por más de 15 años y es un pecado para la gente que vive en estos municipios ribereños al canal”, dijo.

Ramírez destacó, además, que este es un proyecto que ha tenido todo el proceso de consultas y precisamente por ello la fecha de cierre, que debía ser diciembre de 2021, se postergó siete meses más para poder dar paso a escuchar más voces. “Sabemos que esa sedimentación ha significado el empobrecimiento de mucha gente, porque dejaron de pescar, porque han dejado de tener alguna oportunidad económica, porque todos esos municipios, lamentablemente, hoy no tienen una fuente de ingreso y la poquísima pesca que practican no es suficiente; no hay ninguna otra actividad”.