Lista primera cosecha de palma de aceite en Repelón

Manuel Pernett, fue el primer productor vinculado en el proyecto y que labra la tierra desde hace más de 12 años contó que cuando llegó el programa de agroindustria al municipio creyó y apostó a nueva oportunidad para salir adelante.

“En los momentos más difíciles, cuando visitaba mi finca y veía que no podía seguir trabajando, me entristecía, sentía que el trabajo de muchos años estaba en el olvido y la tierra sin producir nada; hoy no me alcanza la alegría y agradecimiento en mi corazón porque tengo una tierra que da frutos y me devolvió la esperanza en el campo”, expresó el productor.

Asimismo, el secrtetario de Desarrollo Económico Luis Martínez destacó que hoy son 150 los productores vinculados al proyecto de siembra de palma de aceite en Repelón y la meta es lograr llegar a 170.

“Esta transformación agroindustrial, que lidera la Gobernadora en el sur del departamento, está dando los resultados esperados, incluso mucho tiempo antes de lo proyectado. Estoy seguro de que la esperanza y alegría de Manuel se extenderá paulatinamente al resto de productores cuando también empiecen a recoger sus cosechas”, explicó el funcionario.

Las cosechas de la palma de aceite de los productores de Repelón se procesarán en la planta extractora de María La Baja, Bolívar, donde se produce el aceite crudo de palma que luego va a las plantas refinadoras, de producción de alimentos y de biodiesel en Codazzi, Cesar, y de allí sale a los mercados nacionales e internacionales.