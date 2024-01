Provocan incendio en colegio de Galapa

Fabián Bonett Berdugo, alcalde de Galapa, informó que al parecer se trató de un trabajador que el contratista de la obra tenía bajo su cargo y el cual ya se encuentra en manos de las autoridades.

“En estos momentos vamos a proceder a hacer las denuncias respectivas y a tratar de rescatar todos los daños que en estos momentos se presentaron en esta cancha que apenas se iba a inaugurar”, dijo Berdugo.

Agregó que: “De parte de la alcaldía de Galapas, de parte de la institución educativa, del cuerpo de policías y de bomberos rechazamos y nos mostramos preocupados por la forma en la cual se fueron llevados a cabo los hechos y como tal tendremos que proceder a las denuncias respectivas. Darle un parte de tranquilidad a la gente, sobre todo a la comunidad educativa del Colegio Francisco de Paula Santander, ya que vamos a un plan de choque para tratar de que este hecho no quede impune y de que la responsabilidad de las personas que hizo esto no quede ahí a la deriva y podamos no solamente rescatar esta bonita obra que apenas se iba a inaugurar, sino también tratar de que se puedan solucionar todos esos conflictos”.