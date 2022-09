Procuraduría pide informe sobre plan de reubicación de Santa Lucía

A pesar de las acciones que se han adelantado para mitigar las inundaciones, la comunidad del Sur del Atlántico continúa preocupada por los altos niveles del Río Magdalena y Canal del Dique.

“Esta situación es grave porque aún con los pronósticos de lluvia que se conocen, no nos han dado ningún tipo de ayuda para que la misma comunidad colabore con los trabajos de mitigación y evitar que sigan aumentando las filtraciones del agua del Dique”, manifestó Armando Cantillo, habitante del municipio de Manatí.

Señaló también que la velocidad en la que transitan los remolcadores por el canal aumenta la fuerza de las olas que golpean en la orilla de los municipios aledaños a él. “Gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido una tragedia, pero si seguimos con ese falta de control nos podemos ver en una inundación igual o peor a la de 2010”.

Asimismo, Uriel Ávila, aseguró que ya se encuentran cansados de esperar una solución definitiva a esta problemática. “Sabemos que hay unos estudios serios sobre las condiciones del canal entonces no sabemos por qué no avanzan con las obras; nosotros no aguantamos más con esta angustia”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a intervenir el embalse del Guájaro, que asegura, presenta un aumento importante en los niveles del agua y temen que por las lluvias este pueda ocasionar una emergencia.