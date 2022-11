¿Qué esperan damnificados en el Atlántico de la visita del presidente Petro?

Precisamente, al presentarse la inundación esta población quedó sin nada que hacer, como el caso de Fernando Barrera, quien asegura que están de “brazos cruzados”, que con otros comerciantes tienen alrededor de 150 empleados sin laborar, y les ha tocado cerrar establecimientos como restaurantes, pizzería y un gimnasio.

Entre tanto, en Piojó, zona costera del departamento, las personas afectadas por los deslizamientos aspiran a ser reubicados o que se les garanticen los medios para reconstruir sus viviendas, que quedaron destruidas por el movimiento de tierra del pasado 6 de noviembre.

Allí, más de 150 familias resultaron damnificadas por la destrucción de sus casas, que según reportes oficiales serían alrededor de 100 viviendas, muchas de las cuales cayeron completamente.

“Hemos estado algo tranquilos, pero con gran expectativa por saber en qué terminará todo esto”, expresó Alfredo Nieto, administrador del cementerio, y cuya casa también resultó afectada por proceso de remoción en masa que se presentó debido a las continuas lluvias.

Dice que si bien su condición es de preocupación por no saber en qué va a trabajar, es más preocupante lo que sienten los habitantes del municipio por no saber a dónde llevar a sus difuntos si se llegare a presentar un deceso, pero también el no tener la posibilidad de ir a visitar a sus difuntos, ahora que el cementerio fue cerrado.