Presidente de Pequiven llegó a Barranquilla para inspeccionar Monómeros

Al arribo, Tellechea se presentó con los trabajadores y destacó que para el 2017 la compañía contaba con un buen estatus, gracias a las ventas de un millón de toneladas que se tuvieron. Mientras que en el 2019 estas no superaron las 600.000 toneladas.

Así mismo, aseguró que entre el año pasado y este que va en curso, "nos convertimos en unos revendedores, traemos materia prima y luego la comercializamos".

"Venimos a hacer la verificación a la planta. Yo no soy de oficina, soy de la planta, de la clase trabajadora, el que está ahí a pie, porque si no producimos, no vendemos y si no vendemos no tenemos el esquema de compensación para los trabajadores, sabemos que tenemos algunas demandas con trabajadores que fueron maltratados en la empresa", Aseguró el funcionario venezolano.