Este jueves presentan ponencia para prórroga de contrato con Triple A

El actual contrato, que está vigente, tras aprobarse prórrogas anteriores, vence el próximo 31 de diciembre, y según la nueva propuesta del alcalde Rodolfo Ucrós, la salida definitiva al tema de agua y alcantarillado, quedará en manos de quien lo reemplace en el cargo.

El concejal Jairo Samper asegura que 18 meses es demasiado tiempo de prórroga, que seis serían suficientes y que el alcalde tiene tiempo para estructurar un nuevo proceso licitatorio para escoger un nuevo operador, y no dejarle esa responsabilidad a su sucesor.

La primera prórroga al vigente contrato se dio el 16 de diciembre de 2021 cuando la Alcaldía modificó el plazo de vigencia y ejecución del mismo hasta el 17 de octubre de 2022.

En junio de este año, el alcalde fue facultado para celebrar un nuevo contrato de concesión y comprometer vigencias futuras excepcionales por 25 años, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado con calidad, cobertura y continuidad. Pero el Acuerdo quedó sin validez por un fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Las condiciones que establece el proyecto de acuerdo de prórroga son las mismas del contrato vigente, por lo que varios de los miembros del Concejo no lo avalan al considerar que la empresa no ha cumplido con el objeto del contrato. Unos aseguran que el término de continuidad no se da en algunos sectores del municipio y otros afirman que en Soledad hay 35 mil habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado.

Entre la comunidad también hay diferencias sobre la continuidad o no de Triple A en el municipio.