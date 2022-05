Poca afluencia de sufragantes en puntos de votación de Soledad

Mototaxistas de la zona aseguran que es en la plaza de Soledad donde suelen “hacerse su agosto” en las jornadas electorales, pero hoy no ha sido así. “En otras elecciones, durante la mañana, he transportado hasta 100 personas. Hoy ya van varias horas de la jornada y he llevado, máximo, a 20 personas a sus puntos de votación”, detalló un mototaxista.

En el caso de la Institución Educativa Miguel Antonio Caro (Inem), testigos electorales aseguran que, en elecciones legislativas, la fila de ciudadanos que llegan a ejercer su derecho al voto “dan la vuelta a la institución”. En contraste, durante esta jornada, aseguran que un ciudadano puede llevar a cabo el proceso de votación “en menos de 10 minutos”.

Es importante mencionar que, en este último punto, se espera que un total de 11.924 personas asistan a las urnas.