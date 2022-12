Piojó vive entre la angustia de un diciembre sin techo

La mujer, dijo que la “angustia” que vivió esa noche es una pesadilla que no se la desea a nadie, puesto que en cuestión de segundos lo perdió todo.

“Yo me dedicaba a coser y me iba muy bien. Mi esposo con su empleo en una empresa en Barranquilla estábamos pagando con mucho esfuerzo unos créditos que utilizamos para hacer la casita y en un abrir y cerrar de ojos pasa esto. En un mes no me he ganado un solo peso”, indicó Jiménez.

En ese sentido, Jiménez consideró que lo más importante para las familias en este momento es que el Gobierno nacional los reubique en casas nuevas por el bienestar de sus hijos.

“Estamos con el corazón destrozado por pasar todo el día buscando que hacer o cómo solucionar”, agregó.