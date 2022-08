PAE en el Atlántico se retomaría desde este miércoles: Gobernación

Es importante mencionar que el PAE busca contribuir al acceso, la permanencia, la reducción de la deserción escolar y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los establecimientos educativos e impulsar el hábito de una alimentación saludable que ayuden al “alto” rendimiento durante las actividades académicas.

“Este servicio se presta a través del contrato No. 202202901, atendiendo la resolución 00335 de 2021, emitida por la unidad especial de alimentación escolar del Ministerio de Educación Nacional, que establece los Lineamientos Técnicos – Administrativos, Estándares y Condiciones Mínimas para la prestación del servicio y la ejecución del PAE”, sostuvo la dependencia de Educación.

En su informe, la Contraloría aseguró que más de 453 mil niños en el país no están recibiendo la alimentación escolar e indicó que ha realizado visitas a 683 Instituciones Educativas Oficiales en 53 Entidades Territoriales Certificadas del territorio nacional, identificando que en el 68 % de las escuelas aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y en el 13 % no están conformados los Comités de Alimentación Escolar.