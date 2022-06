Nuevo operador de agua en Soledad se conocería este viernes

Para este viernes fue aplazada la votación del proyecto de Acuerdo que surte su trámite en el Concejo de Soledad y que fue presentado por el alcalde Rodolfo Ucrós en busca de una autorización para adelantar la escogencia del nuevo operador de los servicios de acueducto y alcantarillado por los próximos 25 años.

La decisión fue tomada en las horas de la tarde de este jueves, cuando los concejales retomaron la sesión en plenaria. La misma había sido suspendida por una proposición presentada por el concejal Jairo Samper, quien aseguró que era necesario revisar una serie de argumentos jurídicos relacionados con la iniciativa.

Dicha solicitud fue hecha luego de la intervención del concejal Bryan Orozco, quien expuso una serie de inconvenientes para la aprobación del proyecto.

“La ley dice que si el proyecto no está incluido en el plan de inversiones, no se puede aprobar. Al revisar el documento no se ubica dicha iniciativa”, expresó Orozco.

El cabildante agregó que “es un proyecto diferente al primero. Solicité que se investigue a los funcionarios que en el consejo de gobierno lo declararon de importancia estratégica sin cumplir los requisitos”, fue uno de los argumentos del concejal del Partido Cambió Radical en medio de la plenaria.