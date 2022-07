Es una vergüenza cómo están adjudicando APP del Dique: Minambiente designada

“Las comunidades nos han hecho llegar una queja y no es que no están de acuerdo con el proyecto, sino que no se sienten representados en los beneficios que tiene, ni en el modelo operacional que tendrá. Las comunidades lo ven como un negocio para unos pocos y perciben que no han sido consultados”, dijo Muhamad.

Por su parte, el ministro designado de Hacienda, Juan Manuel Ocampo, reiteró el llamado a no avanzar en la adjudicación de la licitación: “Nos están dejando muy poca disponibilidad presupuestal, que es menos del 10 %. Las vigencias futuras están en su nivel más alto. Esperamos que el Gobierno no haga la aprobación de ese proyecto”.