Nicolás Petro regresó a B/quilla: “Me encuentro en casa, tranquilo y en paz”

A Petro Burgos se le prohibió salir de Barranquilla y tener contacto con Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y Alfonso Turco Hilsaca, quienes le habrían entregado un total de $1000 millones de pesos para la campaña de su padre.

El fiscal Mario Andrés Burgos se mostró conforme con la decisión y no presentó recurso de apelación. La misma postura tuvieron los abogados defensores y la representante del Ministerio Público.

Con relación a Day Vásquez, el juez explicó que su decisión “es una medida no privativa, demuestre buena conducta, preséntese, no salga de Colombia, esté atenta a los requerimientos, no vaya a reuniones políticas, es una afectación mínima a su derecho fundamental a su libertad”.