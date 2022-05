Municipios del AMB, con tapabocas en interiores

Manuel Navarro, secretario de Salud de Soledad, indicó que el municipio actualmente su cobertura en primeras dosis es del 76 %; en segundas dosis el 62 % y en dosis de refuerzo del 20 %.

Esto conlleva —dijo— a que aún no pueden acceder a esas modificaciones que ha hecho el Ministerio de Salud.

El funcionario sostuvo que lo importante es continuar con los procesos de vacunación en el municipio, no solo para levantar la medida del tapabocas sino para brindar la seguridad y garantía de que la población tiene esa cobertura.

Manifestó que dentro de las acciones realizadas por el municipio se encuentra la ‘Vacunatón’, consistente en puntos y puestos de vacunación fijos en diferentes sectores y la búsqueda activa de casa a casa.

“La invitación a toda la comunidad es que no podemos bajar la guardia, la covid no se ha ido, está circulando en nuestro medio y no podemos bajar estas medidas de protección como el uso del tapabocas y el aislamiento”.