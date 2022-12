Más de 4 mil títulos de vivienda fueron entregados en municipios

“Estamos felices de poder entregar 640 títulos de propiedad de vivienda en Candelaria, eso es casi medio municipio, personas que llevaban años esperando su escritura. Ya hoy podrán disfrutar al decir que tienen vivienda propia e ir a un banco, acceder a un crédito y también aspirar a ser beneficiarios de los programas del orden nacional de mejoramiento de vivienda, a los que nunca habían podido aplicar porque no tenían la escritura”, destacó la mandataria departamental.

Norfidia Valencia es una de las beneficiarias de la “Titulatón” ella construyó hace diez años su vivienda en el barrio San Vicente del municipio de Candelaria y luego de varios intentos por tramitar la escritura finalmente logró tenerlas en sus manos gracias a este proyecto. “Gracias a la Gobernadora y al Alcalde, hoy puedo decir con certeza que tengo casa propia y que nadie me la va a quitar en un futuro porque ya tengo mi título de propiedad. Llevaba más de tres años tratando de conseguir la escritura, pero por la demora en los trámites administrativos no había sido posible, ahora ya es una realidad y lo mejor es que no tuve que pagar”, expresó Norfidia.

“Tenemos un balance muy positivo para este año, Esperamos en 2023 cerrar la ‘titulatón’ con cuatro municipios adicionales para cubrir un poco más del 70 por ciento de la población del departamento”, indicó Alejandro Quintero, subsecretario de Vivienda.