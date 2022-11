Damnificados, reubicados en Piojó, comienzan a recibir ayuda

Debido al deslizamiento de tierra que ha sufrido el cementerio municipal muchos de los dolientes se encuentran “preocupados” por lo que pueda sucederle a los cuerpos de sus seres queridos.

Hasta el momento alrededor de ocho personas se han acercado hasta la alcaldía para conocer las medidas que se tomarán al respecto. Muchas aseguran no estar dispuestas a permitir el posible traslado de los cuerpos hasta otros municipios.

“Yo tengo a mi mamá y mi hijo en la misma bóveda porque es familiar, me niego rotundamente a que me los saquen de aquí porque los tengo cerca y cuando quiero puedo visitarlos. Además la tumba de ellos esta en perfecto estado y estoy segura que no sufrirá afectaciones”, manifestó Nora Villanueva.

El censo que adelanta la administración municipal y la secretaria de Salud del Atlántico está enfocado a las personas que fallecieron en lo corrido de 2022.

Hasta el momento se desconoce cuándo se realizarán las intervenciones en el camposanto puesto que este aún se encuentra en proceso de remoción.