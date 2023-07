Anuncian labores de mantenimiento de redes eléctricas en municipios de Altco.

En Puerto Colombia, en el sector de la calle 12 con carrera 2, en Villa Rauzan, se realizarán adecuaciones de red y poda de árboles, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.

Finalmente, en el caso de Barranquilla, Air-e programó adecuaciones eléctricas de 7:50 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 52C con carrera 8F, en Kennedy; de 7:45 a.m. a 8:15 a.m. y de 12:30 del mediodía a 6:00 p.m. en la calle 73G con carrera 15E, en La Esmeralda; y de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 60 con carrera 46, en Boston.