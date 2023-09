Air-e anuncia mantenimiento de equipos en Malambo y Sabanagrande

Circuito Pimsa, de 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Parque Industrial Pimsa; y la carretera Malambo - Sabanagrande hasta el kilómetro 3.

Circuito Tesoro, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Malambo: La Luna, Tesoro, Centro, Magdalena, El Manguito, Villa Esther, El Diamante, San Sebastián, San Juan, La Manga, Palmarito, El Pradito, carrera 16 con calle 16 (La Popa), entre calles 4 y 7 de la carrera 6 a la carrera 8 (San Jorge), carrera 9A sur con calle 4A (Malambito), carrera 5 con calle 4 (Colombia), entre calles 5 y 5A de la carrera 8 a la carrera 11 (El Carrizal); y la vía Malambo hacia Caracolí.

Igualmente, en el municipio se adecuarán redes eléctricas de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 6 con calle 10, del barrio San Jorge. Además, habrá labores de mantenimiento de 8:20 a.m. a 9:05 a.m. en el Parque Industrial Pimsa kilómetro 3 vía Sabanagrande; y de 9:35 a.m. a 11:35 a.m. en la calle 4 con carrera 11 sur, en La Esperanza.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica programados en Barranquilla, Air-e informa los sectores que presentarán suspensiones en el servicio: de 8:10 a.m. a 4:15 p.m. en la carrera 18 con carrera 71 (Bajo Valle); de 8:50 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 30 con carrera 35 (San Roque); de 7:50 a.m. a 5:55 p.m. en la carrera 11 con calle 40A; y de 7:20 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 100 con carrera 50 (Villa Santos).