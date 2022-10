A dos años de Línea Violeta del Atlántico, han sido atentidos 14 mil usuarios

La Secretaria de la Mujer resaltó que la Línea Violeta no solo atiende a ciudadanos y ciudadanas del Atlántico, también ha brindado sus servicios a usuarios de Codazzi, Huila, Cali, Santa Marta, Maicao y Antioquia.

"Yo comencé el proceso y me sentí con más fuerza. La vecina me decía “eso es bueno, Flor”. Por eso, yo llamé y me dieron mucha fuerza. Yo vivía temerosa de él porque uno se acuesta y uno no sabe. Pero, gracias a Dios, después de que llamé a la línea todo salió bien", indicó una de las usuarias atendidas.

La mujer agregó que la Línea Violeta es una gran ayuda para todas las mujeres maltratadas física y verbalmente. "Yo invito a las mujeres que están ahora mismo con el mismo problema, así o peor que el mío, que se llenen de valor y denuncien”, añadió.