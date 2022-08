Sur del Atlántico le toca la puerta al nuevo Gobierno

Entre los temas que se abordaron durante las mesas de trabajo que se han realizado hasta el momento se encuentra la ejecución de estudios técnicos en los distritos de riego, partiendo del hecho de que “los terrenos en los que se encuentran ubicados no cuentan con las condiciones óptimas para realizar esa actividad agrícola”.

“En el sistema productivo, los canales de distrito de riego no están en condiciones para realizar un macroproyecto como la siembra de cacao; no han adecuado la tierra y el sistema de riego no puede ejecutar un proyecto tan grande”, explicó Lastra.

Algunas de las propuestas presentadas por los líderes para esta problemática son construir unos canales de drenaje en disposición de evacuar las aguas del Dique y adecuar mejor el sistema de riego, de tal manera que le permita al usuario producir productos de calidad y de forma fácil.