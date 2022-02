La transformación de las vías de Barranquilla: ejemplo del trabajo en equipo

Luis Herrera, uno de los integrantes del comité que supervisaba el avance de las obras de pavimentación, destacó el trabajo conjunto realizado entre las autoridades y la comunidad para sacar adelante este proyecto, en el marco del programa Barrios a la Obra.

“La gente ha visto que la valorización de las casas mejora, antes no se podía sentar en la puerta de la calle porque era un barrial. La comunidad está disfrutando del progreso del sector”, agregó.

En el barrio San Luis, los habitantes han sido beneficiados con la transformación de sus calles. Para el comerciante Abraham García, quien reside en esta zona de la localidad Suroccidente desde hace 21 años, este “regalo” los llena de orgullo, puesto que es sinónimo de la pujanza con la cual han podido salir adelante.

“Antes, las cosas eran difíciles. No se podían transitar, ni podía entrar el transporte, era muy difícil. Había más inseguridad porque la autoridad no tenía forma de trasladarse de un lugar a otro. Hoy las cosas han cambiado y todo a favor de la comunidad”, dijo el hombre, quien a diario recorre las calles de este populoso barrio. La Unión es otro de los barrios donde el estilo de vida de las personas ha cambiado y así lo ha reiterado César Gutiérrez, quien contó que antes de que arreglaran las calles habían hecho una obra, la cual no duró mucho debido a que “la fuerza del arroyo dañó todo”.