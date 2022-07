La Banda de Baranoa celebra sus 27 años “de música y alegría”

El 16 de julio, además de ser un día especial para los devotos de la Virgen del Carmen, también es el cumpleaños de la icónica Banda de Baranoa, reconocida por esparcir alegría y música en el Atlántico y el resto del mundo, teniendo en cuenta que es considerada una embajadora de Colombia ante la comunidad internacional.

“Me siento muy orgulloso porque en estos 27 años hemos construido país, enseñándoles a nuestros jóvenes y niños valores a través de la cultura. La majestuosa Banda de Baranoa seguirá haciendo historia”, expuso Hilton Escobar, director de la organización musical.

Por su parte, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, expresó las felicitaciones a la banda a través de su cuenta de la red social Twitter.

“Nuestra querida y única Banda de Baranoa está de cumpleaños. No me alcanzan las palabras para decirles lo orgullosa y emocionada que me siento cuando la veo en un escenario. Hilton, que sean muchos años más de talento, alegría y la mejor representación del Atlántico para el mundo”, expuso la mandataria departamental.