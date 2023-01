A la cárcel hombre que atacó brutalmente a expareja en Malambo

“Estando tomando Isaac se molesta porque nota que estoy hablando (celular) con mi pareja actual. Al ver su actitud, le pedí que nos fuéramos y que me llevara a la casa, en donde me llevó sin ningún problema en ese momento. Al llegar, me pide que lo deje dormir conmigo porque ya era tarde para tocarle la puerta su mamá. A lo que yo le respondo que se fuera para su casa y entré. Él (Isaac) se fue. Yo vuelvo a salir de la casa para comprar comida rápida y ahí veo que mi expareja me viene siguiendo y me empuja hacia un callejón y empieza a golpearme”, dijo la víctima.

La mujer agregó que, “Cuando me pegó y me tiró al suelo partió el celular para obtener un pedazo con punta y filo para pasármelo por el cuello. Yo pido auxilio, pero nadie me auxilió. Él sale a buscar una piedra para pegarme en la cabeza, ahí aparecen carros y motos, y se detuvo”, dijo con relación las heridas.

La Fiscalía también indicó que la mujer fue asistida por vecinos del barrio, quienes la trasladaron a un centro asistencial donde aún se recupera de la gravedad de las heridas.