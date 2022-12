Violencia desplaza a indígenas hacia Soledad: van 60 familias

En la calle 22E, prolongación de la Murillo en cercanías del barrio Las Trinitarias, se repite el drama. En este punto se encuentran cerca de 70 indígenas de la misma etnia, entre ellos 60 niños y los demás son adultos.

Tito Romero Romero, quien está asentado en este punto, explicó que, deben salir las calles principales de Soledad y algunas de Barranquilla, dado que necesitan ayudas y hasta el momento no han recibido ninguna.

“Estamos mejor que como estábamos en la sierra, pero no vemos que alguien nos ayude. Tenemos muchos niños, y debemos salir a las calles a pedir dinero y comida porque no tenemos con qué comer, la situación en la sierra no está fácil y nos ha tocado salir casi que a la fuerza”, expresó el hombre que oscila entre los 36 años.