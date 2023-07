Los patios productivos que impulsan el desarrollo en Soledad

Sin embargo, con la llegada de la pandemia en 2020, Nairobi no podía salir a las calles. En medio de ese momento de incertidumbre, las necesidades básicas y la falta de alimentación comenzaron a tener repercusiones en su estado de salud físico, emocional y mental.

Pero como después de la tormenta siempre llega la calma, el programa de patios productivos tocó a su puerta para mostrarle una amalgama de oportunidades que le permiten recibir ingresos desde su casa.

“Yo me enteré por una personas de la iglesia y desde el primer momento me interesó e hice el proceso correspondiente. Ahora estoy muy contenta de estar en este proyecto porque me ha ayudado económicamente y he podido participar en talleres psicosociales que han sido fundamentales para cambiar nuestra manera de pensar como vendedores informales y hacerlo más como empresarios”, manifestó.

Entre las plantas que tiene sembradas en su huerta están tres tipos de albaca: genovesa, morada y cítrica, también tiene escarola, misuna, flores comestibles y árboles frutales.