Hospital de Santa Lucía cumple 20 días en cese de actividades

Cabe recordar que este personal se fue a paro desde hace 20 días por el no pago de salarios y prestaciones sociales por parte de las directivas del hospital.

Edilberto Cassiani, enfermero de la ESE, señaló que la gerente del hospital Marion Lafaurie olvida los compromisos de pago que tiene con más de 60 personas que han estado laborando por nómina y OPS durante varios años. “Le estamos pidiendo que al menos nos cancele el mes de febrero, pero no hay voluntad. Nosotros ya no tenemos cómo sustentar nuestros hogares si no recibimos ningún recurso”.