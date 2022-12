Aguada de Pablo recibe cerca de 200 ayudas humanitarias

Desde hace 63 años, Rosalva Terán vive en el Corregimiento de Aguada de Pablo. Manifestó que gracias al mercado que recibió tendrá la comida segura de su familia.

“Yo estoy enferma, me atendieron los médicos y adicionalmente me dieron mis medicamentos. La ola invernal me dejó rasquiña en los pies y me dieron las cremas que necesito”, contó Terán.

Catalina Barraza también llegó hasta el lugar de entrega de ayudas para recibir alimentos, medicinas y atención en salud.

“Esto está súper bueno porque aquí hay bastantes personas que necesitan ayuda porque estamos al lado del Embalse del Guájaro”, sostuvo Barraza.

La mujer solicitó a la Gobernación del Atlántico y a las empresas que hicieron posible las donaciones que continúen visitando el corregimiento.

Otro de los habitantes beneficiados de la actividad fue Julio Thomson, quien expresó la necesidad de que se realicen más entregas de ayudas a los territorios vulnerables.

“Esto ayuda a que la gente vea que no nos tienen olvidados”, concluyó Thomson.