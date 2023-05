Papiros: este martes hay nueva mesa de trabajo

Este nuevo espacio surge de la Subcomisión Accidental creada en el debate de control político realizado por la Comisión Tercera del Senado, que involucra a entidades del Gobierno y congresistas de dicha célula legislativa.

La entidad sostuvo que una vez se tenga la medida definitiva, “se informará el paso a seguir en este importante arteria vial que involucra a la comunidad y al gremio transportador”.

Al respecto, Carlos Maury, integrante del Comité no más Peaje, sostuvo que no se ha realizado ninguna notificación alrededor del funcionamiento del peaje, a pesar de que este martes vence el periodo de no cobro aprobado por el Ministerio de Transporte.

“Esperamos que este martes, en horas de la noche, se extienda la prórroga; así ha venido sucediendo siempre”, agregó Maury.

El líder indicó que la ciudadanía está preparando una nueva movilización en caso de que no se haga efectiva la prórroga.