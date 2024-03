Los mandatarios del Caribe exigen todos los nombramientos en la Creg

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó a través de sus redes sociales que no se encuentra de acuerdo que la Cumbre Energética que se realice después de Semana Santa sea convocada con un “propósito constituyente” debido a una orden presidencial.

“Como alcalde respaldo cualquier audiencia pública que se convoque para adoptar decisiones definitivas para reducir las tarifas de energía en el Caribe; lo que no respaldo es que se politice un asunto eminentemente técnico con propósitos resolutivos y que busca aliviar el bolsillo de las comunidades afectadas”, aseguró el mandatario.

Dijo que se abstendría de asistir a dicho encuentro si el deseo del jefe de Estado es utilizar este escenario para “promover” y “ambientar” una constituyente.

“El presidente está en todo su derecho, pero no estoy de acuerdo con que use este tipo de escenarios para promoverla. Conmigo no contarán para eso. Si vamos a dialogar, concertar y tomar decisiones de fondo para reducir las tarifas de energía, perfecto, asisto; de lo contrario, con mucha pena, me abstengo”, puntualizó.