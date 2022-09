Nunca ha tenido que estar en la casa: Noguera sobre Digno Palomino

“Nunca ha tenido que estar en la casa. El llamado es que estas personas tengan medida intramural y no casa por cárcel. Nos preocupa que las personas con alta criminalidad estén sueltas. Está demostrado que siguen delinquiendo y cuando estas personas –que representan una amenaza contra la humanidad-– es lo que se origina”, sostuvo Noguera.

Para la gobernadora no es menor el tema de hacinamiento carcelario en el departamento. Empero, sostuvo que es necesario que se “reconsidere y salgan las personas que no representan una amenaza para los ciudadanos. Hay claras muestras de personas que han delinquido y que no pueden seguir en la calle”.